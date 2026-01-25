  • A3 Conad
Triscina, Lentini ordina l’interdizione di alcune strade e accessi al mare fortemente danneggiati

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-25

Triscina, Lentini ordina l'interdizione di alcune strade e accessi al mare fortemente danneggiati

Con Ordinanza Sindacale n. 4 del 25 gennaio 2026, il Sindaco di Castelvetrano ha disposto l’interdizione temporanea di alcune aree della borgata di Triscina, a seguito dei danni causati dalle recenti avverse condizioni meteorologiche, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.
Il provvedimento riguarda le strade e le aree pubbliche di accesso alla spiaggia danneggiate, nonché i tratti di arenile prospicienti immobili e recinzioni, con divieto assoluto di accesso, transito e stazionamento per pedoni e veicoli per un raggio di 10 metri.

    • A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati riscontrati dissesti del piano viario, presenza di detriti e accumuli sabbiosi, oltre al danneggiamento di recinzioni di abitazioni private prospicienti l’arenile. L’ordinanza impone ai concessionari e ai proprietari degli immobili interessati l’adozione di tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza delle aree, mentre alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine è demandata la vigilanza sull’osservanza del provvedimento.

    L’Amministrazione comunale si è attivata sin dall’immediato per la segnalazione dei danni e, nella giornata di ieri, gli uffici comunali preposti hanno effettuato un sopralluogo unitamente al Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, dott. Antonio Parrinello, finalizzato alla verifica delle criticità e alla definizione degli interventi necessari. L’ordinanza ha efficacia immediata e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

