  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Giovanni C., storia di "lu taccagnu" e del primo "13" al Totocalcio il 21 gennaio 1951

Resta sempre aggiornato

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-01-30

Commenti
Immagine articolo: Giovanni C., storia di "lu taccagnu" e del primo "13" al Totocalcio il 21 gennaio 1951

“E ora paga, Giovannino!”. Si chiuse così la parabola di Giovanni C. Nella lunga storia salemitana - tra personaggi illustri e meno famosi - ci sono figure che hanno lasciato il segno. Correva l’anno 1951 -
precisamente il mese di gennaio - quando il piccolo borgo trapanese salì alle cronache del tempo per avere sbancato il Totocalcio. Dicono che la schedina numero 115 PA-24686 di 76 milioni appartenesse a un certo Giovanni C. “Cu era Giovannino?”.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Un tipo maldestro, uno a cui piaceva giocare, scommettere e tentare la buona sorte. “Senza arte né parte", in una domenica invernale, mentre l’Inter capolista pareggiava al Meazza (allora San Siro) contro la Lazio (0-0), il Milan non ne approfittava contro l’Udinese (0-0) in trasferta e la Roma veniva risucchiata in zona retrocessione (2-2 in casa contro il Bologna), i risultati “a sorpresa” rischiavano di far saltare le schedine degli italiani. E invece, a quanto pare, il buon Giovannino decise di sovvertire la tendenza.

    Uscito vincitore dalla domenica di follia calcistica, l’obiettivo dichiarato era il recupero dei soldi. Come comportarsi in questi casi? Lontano dalle dinamiche di riscossione e mai messo piede fuori dalle mura di casa, decise di affidarsi alla consulenza di un buon legale. E chi, se non l’avvocato Lo Iacono - palermitano esperto di pratiche del genere - poteva aiutarlo? Messo a punto il piano di riscossione, lo stesso assistito aveva pattuito la cifra (compenso) che spettasse al buon Lo Iacono.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Partiti “alla spron battuta” verso Roma, il legale regalò al suo assistito (viveva in condizioni finanziarie pessime) una stecca di “Turmak”. “Le semplici “Esportazioni sono sigarette per poveri. Da oggi sarai milionario, ricco e farai parte di una nuova categoria sociale. Inizia una nuova vita per te, mio caro Giovannino”. Parole colte al volo… dal buon Giovanni! Una volta riscossa la somma, la mente geniale del salemitano mise a punto uno stratagemma. Quale? Preparare velocemente i documenti per emigrare lontano dalla Sicilia e dal… continente europeo. Una vera e propria fuga. E della somma da
    versare all’avvocato (compreso la stecca di sigarette?). Nemmeno l’ombra. Un modo per ringraziare, lasciare un biglietto e filarsela liscia.

    Intenzioni che durarono (come diciamo in Sicilia) da “Natali a Santu Stefanu”. Difatti, se a tutela dei milionari vigeva la legge generale, per gli avvocati “non pagati” vigeva la cosiddetta “legge speciale”. Una volta presentato l’esposto al Consiglio dell’Ordine - con tanto di parcella pari a tre milioni e quindici mila lire - il buon Lo Iacono vinse la sua personale battaglia. E cosa rimase del buon Giovannino? I soldi, la fama, la gloria e la… “taccagneria”. Da quel momento, a Salemi, divenne il personaggio che tutti volevano imitare e nessuno mai ci riuscì. Per buona pace dell’avvocato!

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, auto contro palo dell’illuminazione, 48enne trasportato in Ospedale

    Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco