  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

(VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel primo gli anni della ribellione all'egemonia della famiglia Saporito

Resta sempre aggiornato

di: Beppe Bongiorno - del 2026-01-31

Commenti
Immagine articolo: (VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel primo gli anni della ribellione all'egemonia della famiglia Saporito

Quella che vi si propone è la storia del Circolo della Gioventù di Castelvetrano, da sempre, sin dalla sua fondazione nel 1883, sito nei locali di piazza Carlo d’Aragona, una volta piazza Garibaldi. È una storia raccolta in quattro video.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il primo ricostruisce gli anni della fondazione e della ribellione all’egemonia della famiglia Saporito che tutto determinava in città. Il secondo video ricostruisce il periodo tra le due guerre. Il terzo ricostruisce gli anni complicati del secondo dopoguerra e dell’avvento della Repubblica, gli anni della ripresa e della emersione di una nuova classe dirigente cittadina. Infine il quarto video propone gli anni settanta e novanta, gli anni dello splendore del Circolo che si apre alla città diventando centro di promozione di importanti iniziative culturali.

    Con gli anni 90, dopo avere promosso la pubblicazione del Nuovo Risveglio e la istituzione del Centro di Cultura Filosofica Giovanni Gentile, il Circolo sembra avere esaurito la sua spinta propulsiva anche se resta punto di riferimento della comunità castelvetranese.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    I più letti

    Castelvetrano, tenta la fuga a bordo di una motoape in controsenso, 34enne bloccato dalla Polizia

    Triscina, Italia Nostra: "Dopo gli eventi accaduti evitare la posa della fognatura sulla spiaggia"

    Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

    Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

    Castelvetrano, Lentini nomina Segretario particolare e Capo di Gabinetto del Sindaco