Addio a Peppe Curia, dirigente della Camera del Lavoro e fondatore dell'Auser a Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-02-04

E' scomparso ieri a Castelvetrano Giuseppe Curia, dirigente della Camera del Lavoro di Castelvetrano. Già impiegato dell'azienda Imam di cui era anche il delegato sindacale. Componente della segreteria provinciale della Fiom. Nel 2001, terminata l’attività lavorativa, ha continuato il suo impegno sindacale assumendo il ruolo di segretario della lega dei pensionati di Castelvetrano e dirigente dello Spi e della Cgil provinciale. Fu protagonista della costituzione dell’Auser di Castelvetrano.

I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 4 febbraio, presso la Chiesa di San Giovanni a Castelvetrano. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Castelvetranonews.it