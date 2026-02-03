  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Cena di S.Valentino presso Chiesa Santa Lucia tra beneficenza, carnevale e animazione per i più piccoli

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-03

Commenti
Immagine articolo: Cena di S.Valentino presso Chiesa Santa Lucia tra beneficenza, carnevale e animazione per i più piccoli

Per San Valentino l’amore si unisce alla fede e alla solidarietà. Grazie all’iniziativa della parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano la Festa di San Valentino il 14 febbraio sarà davvero speciale. Una cena aperta a tutti (contributo di 20 euro a persona) coloro vorranno partecipare con prodotti tipici offerti da numerose aziende del territorio. La serata inizierà con la Santa Messa e la benedizione alle coppie presenti. Dopo la celebrazione, si proseguirà con una cena in compagnia, animata dai Colibrì, e una serata di Carnevale con musica e ballo. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Un grazie di cuore al nostro parroco, fra Giuseppe, - ha dichiarato Rosy Costa - che accoglie sempre questi eventi con grande entusiasmo e generosità, rendendo possibile la realizzazione di iniziative come questa. Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori pastorali che si sono impegnati nella realizzazione di questo evento, ai piccoli frati e alle piccole suore che saranno presenti con il loro sorriso, e a tutte le coppie della parrocchia che già hanno confermato la loro presenza. Ancora grazie  speciale agli sponsor che hanno reso possibile l'organizzazione di questa serata, offrendo antipasti, secondi e vini di qualità. Se ancora non hai prenotato, non perdere l'occasione di unirti a noi! Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ma ricorda che il numero è limitato, quindi affrettati a prenotare!”

    Per info e prenotazioni: ‪3297144776‬ (Rosy Costa)

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

    Triscina, in auto senza patente, assicurazione e con droga in tasca. Arrestato un uomo

    Castelvetrano, rubate due auto utilizzate dal personale del distretto sanitario. Indagano i Carabinieri

    Messina Denaro, il sequestro alla sorella e la conferma dei nomi nei pizzini

    Messina Denaro, in carcere il vivandiere Emanuele Bonafede, deve scontare pena per associazione e favoreggiamento