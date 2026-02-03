Cena di S.Valentino presso Chiesa Santa Lucia tra beneficenza, carnevale e animazione per i più piccoli

di: Redazione - del 2026-02-03

Per San Valentino l’amore si unisce alla fede e alla solidarietà. Grazie all’iniziativa della parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano la Festa di San Valentino il 14 febbraio sarà davvero speciale. Una cena aperta a tutti (contributo di 20 euro a persona) coloro vorranno partecipare con prodotti tipici offerti da numerose aziende del territorio. La serata inizierà con la Santa Messa e la benedizione alle coppie presenti. Dopo la celebrazione, si proseguirà con una cena in compagnia, animata dai Colibrì, e una serata di Carnevale con musica e ballo. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza.

“Un grazie di cuore al nostro parroco, fra Giuseppe, - ha dichiarato Rosy Costa - che accoglie sempre questi eventi con grande entusiasmo e generosità, rendendo possibile la realizzazione di iniziative come questa. Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori pastorali che si sono impegnati nella realizzazione di questo evento, ai piccoli frati e alle piccole suore che saranno presenti con il loro sorriso, e a tutte le coppie della parrocchia che già hanno confermato la loro presenza. Ancora grazie speciale agli sponsor che hanno reso possibile l'organizzazione di questa serata, offrendo antipasti, secondi e vini di qualità. Se ancora non hai prenotato, non perdere l'occasione di unirti a noi! Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ma ricorda che il numero è limitato, quindi affrettati a prenotare!”

Per info e prenotazioni: ‪3297144776‬ (Rosy Costa)