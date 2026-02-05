Partanna, febbraio 1951 quel fantastico Carnevale al Castello Grifeo

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-02-05

Partanna, febbraio 1951. Usciti dal periodo fascista, la comunità isolana provò a riprendere in mano la situazione. Con lentezza, non poca, ogni evento rappresentava una possibilità di crescita. Correva

il mese di febbraio del 1951 quando, a ridosso del Carnevale, Partanna decise di fare le cose in grande. E dove, se non nello splendido scenario del Castello Grifeo? Tinto a festa per l’occasione, maschere, balli e divertimento non dovevano mancare all’appuntamento più importante dell’anno. E tutto grazie a Fabrizio Adragna, proprietario della struttura. Nell’immenso salone del locale, l’amministrazione partannese organizzò nei dettagli la “serata carnevalesca”. Oltre alla partecipazione della squadra di calcio, l’Assessore allo Sport decise di indire una gara per il costume più bello e premiare - tra le tanti partecipanti - Miss Sport. Una serata speciale per mettere da parte tutte le questioni sociali.

Un momento indimenticabile, dove a farla da padrone fu la partecipazione in massa dei partannesi. Tra i presenti, non vanno dimenticati gli amministratori locali, i presidenti delle società sportive e… nel bel mezzo di danze e coriandoli, due ragazze che si contesero il primo posto: Vincenza Giambalvo e Giovanna Li Causi che - a suon di passi e movenze - vissero il loro momento di gloria. Il premio - per la cronaca - andò alla Giambalvo, ma entrambe ricevettero attestati di stima da parte dei presenti. A far da cornice l'orchestra guidata da Gino Messina. Senza dimenticare lo speaker, il dott. Benedetto Patera e il suo indimenticabile programma “Botta e Risposta”. Un gioco a quiz, con tanti regali ai più fortunati. Mai come allora, Partanna era stata al centro della “baldoria”. A tal punto che senza orari da rispettare e immersi tra sorrisi gioiosi e anime festose, le celebrazioni proseguirono fino alle 4.30 del mattino.

Nel frattempo, senza dimenticare i costumi colorati, la kermesse vide in gioco il “jolly” indossato da Alba

Accardo. E poi, in successione: la princesse bianca di Jole Tamburello, il pizzo sangallo bianco con guarnizioni di fiori rossi Nina Rizzo, la "chantilly" bianca di Lia Pandolfo, il taffetà cangiante di Maria Teresa Tumbarello, il laminato grigio - ferro di Giovanna Pandolfo e tanti altri ancora. Ma a vincere la gara fu la coppia formata da Nino Bianco e la pittrice Franca Molinari. Per l’occasione indossarono un costume rosa, azzurro e nero per rappresentare un’allegoria del Totocalcio. Costume che fu ideato ed eseguito dalla stessa pittrice.

Di certo, senza nulla togliere alla modernità, tra carri e caricature, i balli organizzati nei circoli mostravano il lato “più umano” della società civile.