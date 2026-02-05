  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Partanna, febbraio 1951 quel fantastico Carnevale al Castello Grifeo

Resta sempre aggiornato

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-02-05

Commenti
Immagine articolo: Partanna, febbraio 1951 quel fantastico Carnevale al Castello Grifeo

Partanna, febbraio 1951. Usciti dal periodo fascista, la comunità isolana provò a riprendere in mano la situazione. Con lentezza, non poca, ogni evento rappresentava una possibilità di crescita. Correva
il mese di febbraio del 1951 quando, a ridosso del Carnevale, Partanna decise di fare le cose in grande. E dove, se non nello splendido scenario del Castello Grifeo? Tinto a festa per l’occasione, maschere, balli e divertimento non dovevano mancare all’appuntamento più importante dell’anno. E tutto grazie a Fabrizio Adragna, proprietario della struttura. Nell’immenso salone del locale, l’amministrazione partannese organizzò nei dettagli la “serata carnevalesca”. Oltre alla partecipazione della squadra di calcio, l’Assessore allo Sport decise di indire una gara per il costume più bello e premiare - tra le tanti partecipanti - Miss Sport. Una serata speciale per mettere da parte tutte le questioni sociali.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Un momento indimenticabile, dove a farla da padrone fu la partecipazione in massa dei partannesi. Tra i presenti, non vanno dimenticati gli amministratori locali, i presidenti delle società sportive e… nel bel mezzo di danze e coriandoli, due ragazze che si contesero il primo posto: Vincenza Giambalvo e Giovanna Li Causi che - a suon di passi e movenze - vissero il loro momento di gloria. Il premio - per la cronaca - andò alla Giambalvo, ma entrambe ricevettero attestati di stima da parte dei presenti. A far da cornice l'orchestra guidata da Gino Messina. Senza dimenticare lo speaker, il dott. Benedetto Patera e il suo indimenticabile programma “Botta e Risposta”. Un gioco a quiz, con tanti regali ai più fortunati. Mai come allora, Partanna era stata al centro della “baldoria”. A tal punto che senza orari da rispettare e immersi tra sorrisi gioiosi e anime festose, le celebrazioni proseguirono fino alle 4.30 del mattino.

    Nel frattempo, senza dimenticare i costumi colorati, la kermesse vide in gioco il “jolly” indossato da Alba
    Accardo    . E poi, in successione: la princesse bianca di Jole Tamburello, il pizzo sangallo bianco con guarnizioni di fiori rossi Nina Rizzo, la "chantilly" bianca di Lia Pandolfo, il taffetà cangiante di Maria Teresa Tumbarello, il laminato grigio - ferro di Giovanna Pandolfo e tanti altri ancora. Ma a vincere la gara fu la coppia formata da Nino Bianco e la pittrice Franca Molinari. Per l’occasione indossarono un costume rosa, azzurro e nero per rappresentare un’allegoria del Totocalcio. Costume che fu ideato ed eseguito dalla stessa pittrice.

    Di certo, senza nulla togliere alla modernità, tra carri e caricature, i balli organizzati nei circoli mostravano il lato “più umano” della società civile.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Clicca qui se vuoi leggere gli altri articoli della rubrica "Storia, cultura e tradizioni"

    Segnalaci la tua "Eccellenza Locale"

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, tragedia sfiorata stamattina, auto chiusa nel passaggio a livello. Decisivo intervento di ex vigile del fuoco

    Sorpresi a rubare in un'abitazione a Tre Fontane, carabinieri denunciano due persone

    Castelvetrano, 750 mila euro per l'immobile confiscato in via Omero, nascerà un polo socio-assistenziale

    Santa Ninfa, soccorse uomo incastrato tra i cingoli del trattore, via libera per l'onorificenza

    Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante il divieto, denunciato 40enne