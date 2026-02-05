Messina Denaro, nella fiction protagonista la squadra che lo ha arrestato, annunciata la seconda stagione

di: Redazione - del 2026-02-05

In foto: invisibile scena finale (ph. Scena dopo la cattura di Messina Denaro (Ninni Bruschetta) e Lucio Gambera (Lino Guanciale))

Non è stata la fiction che in molti si aspettavano, quella della vita sfarzosa, piena di soldi, auto di lusso e donne, di Matteo Messina Denaro. E' stata invece quella della sofferenza, del sacrificio, dell'abnegazione, di chi vive per catturarlo: ed il Colonello Lucio Gambera, ruolo svolto dall'attore Lino Guanciale, che nella realtà è Lucio Arcidiacono, è il capo di questa squadra.

Alcuni fatti, nella realtà avvenuti, sono stati inseriti nei famosi 90 giorni di tempo che lo Stato ha dato alla squadra dei Ros per arrestare l'ex superlatitante. Il pizzino nel gambo della sedia a casa della sorella di Matteo, la malattia, la falsa identità di Andrea Bonafede tutte verità scoperte poche settimane prima della cattura.

Una miniserie che è finita con le scene di commovente allegria per chi ha vissuto drammaticamente il periodo della cattura di Messina Denaro. Le tragedie, la moglie defunta del sostituto procuratore Paolo Guido, la morte di Ram, ruolo svolto da Leo Gasmann, episodi di vita realmente accaduti molto tempo prima della cattura.

Il produttore Pietro Valsecchi, consapevole dell'ottimo successo di share, 8 milioni di telespettatori in due puntate, annuncia l'inizio del lavoro per la seconda stagione: "Alla luce dell'interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, i nuovi arresti e l'intera rete che ruotava attorno a Matteo Messina Denaro. Al centro del racconto resterà il lavoro sul campo, il filo rosso delle investigazioni e il punto di vista del nostro protagonista, il colonnello dei carabinieri, nel proseguimento di una storia che riguarda da vicino il Paese intero".