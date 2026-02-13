  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Santa Ninfa, un centinaio di donne rievocano "Lu Joviri di li Cummari"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-02-13

Commenti
Immagine articolo: Santa Ninfa, un centinaio di donne rievocano "Lu Joviri di li Cummari"

(ph. www.girasicilia.it/)

Tradizione a Santa Ninfa, molto antica, sono i quattro giovedì prima del Carnevale. Lu Joviri di li zoppi, lu Joviri di li cummari, lu Joviri di li parenti e lu Juviri grasso. A Santa Ninfa 120 donne hanno festeggiato in ricordo di lu Joviri di li Cummari un'antica tradizione santaninfese che si tramanda di generazione in generazione. Ne abbiamo parlato con Angela Leggio. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Le comari portavano della farina ed impastavano. Venivano prodotti i "maccarruni cavati", e lo stufato di maiale, le chiacchiere o le teste di turche. Questo menù era tipico di allora poi nel corso degli anni ha subito delle modifiche. A lu Joviri di li Cummari partecipavano le ragazze delle scuole medie. Siamo nel periodo in cui vivevamo nelle baracche post terremoto del Belìce. Noi ragazzine innanzitutto chiedevamo di avere una baracca tutta nostra, così iniziavamo i preparativi con gli addobbi. Poi si decideva il menu, facevamo la spesa e poi si preparava. Quando eravamo piccoli venivamo aiutati dalle mamme.

    Dopo aver pranzato tutti insieme andavamo a vedere le baracche di altre ragazzine ed in questo frangente c'erano i primi fidanzatini che giravano attorno con i motorini. Un ricordo di spensieratezza e di allegria. Purtroppo da quasi un ventennio questa tradizione va via via sempre perdendosi. Lu Joviri di li parenti era una ricorrenza meno importante di quella di li Cummari ma si è mantenuta per anni anche se non come prima. Quest'anno un centinaio di donne abbiamo organizzando una festa in una pizzeria coinvolgendo anche altre amiche in ricordo di quei bellissimi momenti". 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Clicca qui se vuoi leggere gli altri articoli della rubrica "Storia, cultura e tradizioni"

    Segnalaci la tua "Eccellenza Locale"

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Immobile fatiscente in centro storico, pericoli e disagi per gli automobilisti"

    26 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta sulla SS115 per Campobello. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

    Processo a carico di 12 medici di Castelvetrano, entra nel vivo il procedimento per la morte di un insegnante

    Triscina, il Sindaco Lentini chiede urgente rivalutazione progetto rete fognaria

    Donna scortata dai carabinieri in ospedale partorisce in auto

    Santa Ninfa, scontro fra due auto, sul posto i Carabinieri