Triscina, il Sindaco Lentini chiede urgente rivalutazione progetto rete fognaria

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-11

Il Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini ha trasmesso una formale nota al Commissario Straordinario Unico per la Depurazione e, per conoscenza, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e agli Assessorati regionali competenti, per segnalare le gravi criticità emerse in relazione ai lavori della rete fognaria nella frazione di Triscina, lavori che sono stati affidati dalla precedente amministrazione nel luglio 2022 sulla base di un progetto esecutivo risalente al 2014.

    • A seguito dei recenti eventi meteo, i sopralluoghi effettuati sull’arenile hanno evidenziato un significativo arretramento della spiaggia, oggi in alcuni tratti ridotta a pochi metri, con la battigia a ridosso delle abitazioni e delle strade di accesso. Un quadro profondamente diverso rispetto a quello esistente al momento della progettazione.

    Alla luce di queste mutate condizioni morfologiche e climatiche, il Comune ha chiesto una urgente rivalutazione tecnica dell’attuale localizzazione della condotta e delle pompe di sollevamento previste lungo il litorale, al fine di evitare rischi ambientali, paesaggistici ed economici che potrebbero compromettere la funzionalità dell’opera e aggravare i problemi che si intendono risolvere.

    L’Amministrazione fa proprie le preoccupazioni espresse da diversi cittadini e associazioni ambientaliste e ritiene doveroso intervenire con senso di responsabilità istituzionale: la tutela dell’ambiente costiero di Triscina e delle risorse pubbliche impiegate viene prima di ogni rigidità progettuale.

