Castelvetrano, avviati i lavori della tanto attesa rotatoria tra le vie Campobello e Chinnici
di: Redazione - del 2026-02-16
Finalmente dopo decenni anche di promesse, sono stati avviati i lavori della nuova rotatoria all’incrocio tra la via Casa Santa, via Campobello e la via Rocco Chinnici. Sarà l’impresa Giuseppe D’Alberti di Mazara a realizzarla per un importo di spesa di 172.778,44 euro compreso anche gli oneri di sicurezza.
Da stamani gli operai sono a lavoro e le operazioni saranno eseguite con il supporto del corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano considerato il forte flusso veicolare nella zona dove sorgerà la tanto attesa rotatoria.