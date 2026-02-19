Castelvetrano, allievi del "Virgilio Titone" premiati a Rimini, medaglia d'oro nella categoria Ragazzi Speciali

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-19

Castelvetrano si fregia di un risultato di straordinario rilievo istituzionale e formativo: l’Alberghiero “V . Titone” dell’Istituto “Ferrigno Accardi Titone” ha conseguito significativi riconoscimenti ai Campionati della Cucina Italiana 2026, svoltisi presso la Fiera di Rimini nell’ambito della Beer & Food Attraction, autorevole vetrina nazionale dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia e della ristorazione professionale.

Nella categoria K1 Junior – Cucina Calda, gli alunni Gucciardo Baldo e Di Giorgi Antonino hanno conquistato la Medaglia di Bronzo, distinguendosi per precisione esecutiva, equilibrio organolettico e capacità di tradurre in linguaggio gastronomico l’identità del territorio belicino. La qualità della preparazione tecnico-professionale maturata all’interno dell’Istituto. Di particolare valore umano e simbolico è stato altresì il percorso degli alunni Giuseppe Ferranti (classe 5E) e Pietro Drago (classe 4B), impegnati nella categoria “Ragazzi Speciali”. La loro partecipazione, segnata da dedizione, spirito di squadra e autentica passione, ha trovato ulteriore e prestigiosa consacrazione nell’invito ufficiale rivolto all’allievo Giuseppe Ferranti dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a prendere parte nel mese di giugno ad un importante evento istituzionale che si terrà a Roma. Un gesto di alto profilo istituzionale che riconosce e valorizza l’impegno profuso, ponendo l’esperienza vissuta a Rimini quale paradigma di inclusione concreta e di pari opportunità.

Si segnala, inoltre, lo straordinario successo dell’alunno Bonacasa Giuseppe, classe 5B, che ha conseguito la Medaglia d’Argento nella categoria K1 Junior, partecipando autonomamente in quanto tesserato alla Federazione Italiana Cuochi. Un risultato di indiscusso prestigio, che conferma come la scuola sappia formare professionisti capaci di affermarsi con autorevolezza anche in percorsi di alta competizione. I traguardi raggiunti non costituiscono meri esiti agonistici, bensì rappresentano l’espressione tangibile di una visione pedagogica organica e lungimirante, nella quale competenza tecnica, cultura del territorio e crescita personale si fondono armonicamente. L’Istituto “Ferrigno Accardi Titone” si conferma, così, fucina di talenti e presidio culturale capace di coniugare formazione professionale, inclusione e valorizzazione delle eccellenze.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Simanella, ha dichiarato: «I risultati conseguiti ai Campionati della Cucina Italiana 2026 attestano la qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto e la serietà dell’impegno quotidianamente profuso da studenti e docenti. La nostra scuola si conferma luogo in cui il talento viene riconosciuto, coltivato e orientato verso traguardi di alto profilo professionale e umano.»

L’esperienza di Rimini si consegna, pertanto, alla storia recente dell’Istituto quale testimonianza viva di una scuola che non si limita a trasmettere competenze, ma educa alla responsabilità, alla consapevolezza e all’eccellenza, formando professionisti e cittadini capaci di onorare, con il proprio operato, il nome del territorio che rappresentano.

Il Sindaco Lentini dalla pagina social esprime la propria soddisfazione: "Rivolgo un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, a tutto il corpo docente e al personale non docente dell’istituto, che ogni giorno lavorano con dedizione per offrire ai nostri giovani opportunità concrete di crescita e successo. Il Titone conferma di essere un’eccellenza del territorio. Castelvetrano è fiera dei suoi ragazzi".