Tutto pronto per la seconda edizione di Talenti in vetrina, il Festival dei giovani artisti

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-25

L'Accademia Musicale Castelvetrano e Valle del Belice presentano: Talenti in vetrina - Il Festival dei giovani artisti, seconda edizione. Gli eventi nascono sotto il segno dell'Accademia Musicale Castelvetrano e Valle del Belice, con la direzione artistica della presidente Mariella Zancana e la collaborazione delle scuole di danza dei maestri Rossana De Nunzio, Ciro Venosa, Elvira Biondo, Antonella Romano, Sara Messina Denaro e Mario Cecinati, Giovanni Cusumano e Giusy Bonomo,Giusy Pulizzi e la maestra di ginnastica artistica Giusy Stabile.

Le quattro serate che si terranno nel Teatro Selinus, seguiranno un percorso tematico basato sui quattro elementi: aria (28 febbraio, ore 17:30), acqua (28 marzo, ore 17:30), terra (10 aprile, ore 18:00) e fuoco (30 maggio, ore 20:30).

L'ingresso è libero aperto alla cittadinanza, ma è possibile offrire un contributo volontario per il sostegno delle attività dell'associazione. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la cultura locale, offrire uno spazio per i giovani di Castelvetrano e della valle del Belice che studiano musica, valorizzando la loro creatività e il loro talento attraverso un circuito di spettacoli all’interno dei quali si creino spazi di espressione e sensibilizzazione nei confronti dell’arte . Si pensa infatti di favorire la multidisciplinarietà combinando la musica con la poesia, la danza ,il canto, la recitazione e le arti visive per creare uno spettacolo unico e coinvolgente.

A questo proposito è in atto una collaborazione con il Liceo artistico Don Gaspare Morello di Mazara che parteciperà con i ragazzi del settore Moda. Il Festival vuole favorire l'inclusività, creare un ambiente che accoglie artisti di diverse background, generi e stili e offrire momenti di confronto tra i partecipanti dando loro un’ opportunità di crescita sia sul piano artistico che personale.

L'organizzazione è a cura dell'Accademia Musicale Castelvetrano e Valle del Belice, con il sostegno dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano che ha concesso gratuitamente l’uso gratuito del Teatro per questi ritenuti dall’amministrazione di grande rilevanza sociale per i giovani del territorio. Hanno dato il loro appoggio diverse associazioni come Proloco Castelvetrano Selinunte, Uciim, Dante Alighieri, Unitre, Fildis, Fidapa e Inner Wheel e alcuni sponsor come parrucchieria Estro’, Farmacia Scarpinati, Movimento Cristiano Lavoratori, Assunta Carlino wedding planner, Zancana distribuzione e il partner RCV Radio Castelvetrano.

All’interno di ogni serata verrà dedicato un momento al giovane pianista Castelvetranese Valerio Rizzo, recentemente scomparso, allo scopo di tenerne vivo il ricordo e diffondere i suoi brani pubblicati dopo la sua scomparsa. Gli eventi di Talenti in vetrina rappresentano anche un corso di formazione per docenti e un percorso di FLS (alternanza scuola lavoro) per alcuni alunni dei licei di Castelvetrano.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 28 febbraio alle ore 17.30 presso il teatro Selinus.