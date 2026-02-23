Nasce Archeocamp per i giovani archeologi, iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-23

Un ponte tra formazione, ricerca e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito del protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra il Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belice e il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, un accordo che dà ufficialmente il via all’Archeocamp 2026, un progetto pensato per offrire a studenti universitari e specializzandi in archeologia un’esperienza concreta di ricerca sul campo. Come era stato anticipato dal Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente ai nostri microfoni qualche giorno fa.

Dal 23 febbraio 2026 i 15 partecipanti, suddivisi in due step della durata di 15 giorni ciascuno, saranno guidati dall’archeologo Correra ed ospitati nella foresteria del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria con il supporto logistico del Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belice. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di prendere parte ad attività di scavo, studio e documentazione archeologica direttamente all’interno del Parco, affiancati da professionisti del settore. Un’occasione preziosa per mettere in pratica le competenze teoriche acquisite durante il percorso accademico e confrontarsi con le metodologie operative della ricerca archeologica.

Ma l’Archeocamp non è solo un progetto formativo. Come sottolineato da Antonella Lombardo presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice e Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l’accordo rappresenta anche un’importante iniziativa di promozione sociale, rivolta in particolare ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al patrimonio culturale e renderli protagonisti attivi della sua tutela e valorizzazione. Il coinvolgimento diretto nelle attività del Parco mira infatti a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio, stimolando consapevolezza, senso di appartenenza e responsabilità civica.

Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, da sempre impegnato in progetti a forte impatto educativo e sociale, conferma così la propria attenzione verso la crescita culturale dei giovani e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Dal canto suo, il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria con questa attività riafferma la propria valenza ad essere un polo attivo di formazione e produzione culturale, capace di dialogare con il mondo accademico e con le nuove generazioni.

L’Archeocamp si candida a diventare un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni, capace di coniugare ricerca scientifica, formazione e valorizzazione del patrimonio, investendo sul futuro attraverso i giovani.