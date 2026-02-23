  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Nasce Archeocamp per i giovani archeologi, iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-23

Commenti
Immagine articolo: Nasce Archeocamp per i giovani archeologi, iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

Un ponte tra formazione, ricerca e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito del protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra il Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belice e il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria, un accordo che dà ufficialmente il via all’Archeocamp 2026, un progetto pensato per offrire a studenti universitari e specializzandi in archeologia un’esperienza concreta di ricerca sul campo. Come era stato anticipato dal Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente ai nostri microfoni qualche giorno fa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dal 23 febbraio 2026 i 15 partecipanti, suddivisi in due step della durata di 15 giorni ciascuno, saranno guidati dall’archeologo Correra ed ospitati nella foresteria del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria con il supporto logistico del Rotary Club Castelvetrano - Valle del Belice. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di prendere parte ad attività di scavo, studio e documentazione archeologica direttamente all’interno del Parco, affiancati da professionisti del settore. Un’occasione preziosa per mettere in pratica le competenze teoriche acquisite durante il percorso accademico e confrontarsi con le metodologie operative della ricerca archeologica.

    Ma l’Archeocamp non è solo un progetto formativo. Come sottolineato da Antonella Lombardo presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice e Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l’accordo rappresenta anche un’importante iniziativa di promozione sociale, rivolta in particolare ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al patrimonio culturale e renderli protagonisti attivi della sua tutela e valorizzazione. Il coinvolgimento diretto nelle attività del Parco mira infatti a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio, stimolando consapevolezza, senso di appartenenza e responsabilità civica.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, da sempre impegnato in progetti a forte impatto educativo e sociale, conferma così la propria attenzione verso la crescita culturale dei giovani e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Dal canto suo, il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria con questa attività riafferma la propria valenza ad essere un polo attivo di formazione e produzione culturale, capace di dialogare con il mondo accademico e con le nuove generazioni.

    L’Archeocamp si candida a diventare un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni, capace di coniugare ricerca scientifica, formazione e valorizzazione del patrimonio, investendo sul futuro attraverso i giovani.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    02 Febbraio - Il lettore scrive: "Strade non percorribili a Castelvetrano, i nostri politici viaggiano in elicottero?"

    29 Gennaio - Il lettore scrive: “Raccordo della fognatura rotto, intervento prima che gli operai Enel richiudono il tutto”

    28 Gennaio - Triscina, semafori di cantiere sulla SP 81 per Castelvetrano, il lettore: "Non si potevano installare prima?"

    I più letti

    Giovane 17enne muore investito da treno tra Campobello e Mazara in direzione CVetrano

    “45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme”

    “Vestirsi in maschera da Gesù? Rispettate la fede. Per Maometto non accade”. Lettera aperta di Don Giacomo

    Addio a Rosaria Ponzio Priolo, una vita dedicata all'insegnamento con passione e dedizione

    Castelvetrano, scontro fra due auto nella zona commerciale, sul posto i sanitari del 118

    Clemente 8 marzo 2026 P1