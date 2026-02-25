Partanna, ok all'attivazione dell'impianto di Videosorveglianza comunale

di: Comunicato Stampa - del 2026-02-25

Con l’approvazione, nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Partanna, del relativo regolamento, è ora possibile attivare il nuovo e primo sistema di videosorveglianza comunale, realizzato con fondi comunali e fortemente voluto dall’Amministrazione. Un investimento concreto per rafforzare sicurezza, legalità e tutela del territorio, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Il sistema, tecnologicamente avanzato e ulteriormente ampliabile nei prossimi mesi, attualmente prevede:

10 postazioni fisse collocate in punti strategici e 2 fototrappole di ultima generazione contro l’abbandono illecito dei rifiuti, che ruoteranno all’interno del territorio comunale.