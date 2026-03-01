  • A3 dottor Gianni catalanotto
(VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel terzo "Dagli anni ottanta, il Centenario, il Nuovo Risveglio ed Piccolo Teatro..."

di: Beppe Bongiorno - del 2026-03-01

Immagine articolo: (VIDEO) Castelvetrano, la storia del Circolo della Gioventù in quattro video. Nel terzo "Dagli anni ottanta, il Centenario, il Nuovo Risveglio ed Piccolo Teatro..."

Quella che vi si propone è la storia del Circolo della Gioventù di Castelvetrano, da sempre, sin dalla sua fondazione nel 1883, sito nei locali di piazza Carlo d’Aragona, una volta piazza Garibaldi. È una storia raccolta in quattro video.

    • Il primo ricostruisce gli anni della fondazione e della ribellione all’egemonia della famiglia Saporito che tutto determinava in città. Il secondo video ricostruisce il periodo tra le due guerre. Il terzo ricostruisce gli anni complicati del secondo dopoguerra e dell’avvento della Repubblica, gli anni della ripresa e della emersione di una nuova classe dirigente cittadina. Infine il quarto video propone gli anni settanta e novanta, gli anni dello splendore del Circolo che si apre alla città diventando centro di promozione di importanti iniziative culturali.

    Con gli anni 90, dopo avere promosso la pubblicazione del Nuovo Risveglio e la istituzione del Centro di Cultura Filosofica Giovanni Gentile, il Circolo sembra avere esaurito la sua spinta propulsiva anche se resta punto di riferimento della comunità castelvetranese.

