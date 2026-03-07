Triscina, terreni allagati dopo le piogge, mozione della consigliera Viola
di: Comunicato Stampa - del 2026-03-07
Le piogge invernali abbattutesi sul nostro territorio, se da una parte rappresentano un toccasana per combattere la siccità, paradossalmente, in alcune zone rappresentano un serio problema di allagamento come nel caso della zona di contrada Manicalunga (Bresciana Sottana), in prossimità dell’ingresso di Triscina, dove insistono diversi terreni agricoli e aziende che rappresentano una risorsa economica e produttiva del territorio.
Per questa ragione, la consigliera di Obiettivo Città, Enza Viola, considerato che negli ultimi anni, a causa delle avversità climatiche sempre più frequenti e intense, si verificano ripetuti episodi di allagamento dei terreni agricoli presenti nella zona, attraverso una mozione, presentata al Presidente del massimo consesso civico cittadino di Castelvetrano, chiede soluzioni alla problematica anche con l'adozione di misure che potrebbero confluire nell'opera fognaria, i cui lavori sono in corso.