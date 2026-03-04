  • A3 Conad
Partanna, in corso i lavori del manto stradale in via Palermo. Soddisfazione dell'Assessore Triolo

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-04

Dopo mesi di attesa, sono finalmente in corso i lavori di rifacimento del manto stradale in via Palermo a Partanna. Un intervento atteso, necessario e concreto. Soddisfazione espressa dell'Assessore partannese Luca Triolo dal proprio profilo social: "Sappiamo che i disagi alla viabilità non sono semplici da affrontare. Per questo vi ringraziamo per la pazienza. Lavori che rappresentano un passaggio fondamentale per ripristinare la sicurezza stradale e il decoro urbano, completando in modo definitivo le opere infrastrutturali dei mesi scorsi.

    • Durante l’ultima riunione abbiamo richiesto - continua l'Assessore - con fermezza un’accelerazione immediata dei tempi, per ridurre al minimo l’impatto su residenti e attività commerciali. I lavori devono procedere spediti. Abbiamo inoltre ottenuto la disponibilità ad asfaltare l’intero tratto interessato fino a via Beppe Alfano, insieme alla velocizzazione degli scavi per il passaggio dei cavi nei cavidotti".

    "Per il tratto tra viale d’Italia e la Stazione dei Carabinieri - prosegue Triolo - abbiamo chiesto di valutare una soluzione alternativa allo scavo tradizionale: la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), una tecnologia “no-dig” che evita interventi invasivi e preserva la pavimentazione esistente Il nostro impegno non si ferma qui. Continueremo a monitorare ogni fase dei lavori, passo dopo passo, per riportare Via Palermo ed altre vie della città alla piena normalità nel più breve tempo possibile".

