  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

A Castelvetrano dal 13 al 15 marzo “Sabor Latino – International Street Food”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-05

Commenti
Immagine articolo: A Castelvetrano dal 13 al 15 marzo “Sabor Latino – International Street Food”

Castelvetrano si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi tra sport, gusto e promozione del territorio. Dal 13 al 15 marzo, il Sistema delle Piazze ospiterà “Sabor Latino – International Street Food”, mentre nelle giornate del 14 e 15 marzo la città sarà teatro delle Gare Nazionali di Go Kart lungo un circuito cittadino con partenza da Piazza San Giovanni.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’iniziativa gastronomica, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e patrocinata dal Comune di Castelvetrano, vedrà la presenza di 23 truck gastronomici provenienti da diverse città, pronti a proporre specialità e tradizioni culinarie da varie parti del mondo. Un vero viaggio tra sapori e culture che animerà il centro cittadino per tre giorni.

    A spiegare il senso di questa iniziativa è Monia Rubbino, assessore alle Attività Produttive e allo Sport del Comune di Castelvetrano, esponente di Forza Italia, che sottolinea l’importanza di mettere in relazione eventi, economia e valorizzazione del territorio.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • «Ho voluto fortemente coniugare le deleghe allo sport e alle attività produttive – spiega l’assessore – perché credo che eventi di questo tipo possano rappresentare una straordinaria opportunità di promozione per la nostra città. Manifestazioni sportive e iniziative enogastronomiche non sono soltanto momenti di intrattenimento, ma diventano strumenti concreti per far conoscere il territorio, attrarre visitatori e generare movimento per le nostre attività commerciali».

    Per tre giorni, dunque, Castelvetrano si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, gusto e socialità, pronto ad accogliere cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione. «Invito tutti a partecipare – conclude l’assessore Rubbino – perché questi eventi rappresentano un’occasione importante per vivere la città e valorizzarne le potenzialità».

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Tragico incidente a Salemi. Muore un giovane dopo schianto fatale. Inutili i soccorsi

    Colto da malore improvvisamente, muore 42enne camionista sulla A29 direzione Trapani

    Scontro all'alba, coinvolti tre mezzi, 6 feriti sulla SS115 alle porte di Sciacca

    Preoccupazioni sull’aeroporto di Trapani-Birgi, l'On.Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutela per lo scalo civile

    Dimentica lo zaino con il PC fuori di casa, operatore Sager lo restituisce al proprietario

    Clemente 8 marzo 2026 P1