A Castelvetrano dal 13 al 15 marzo “Sabor Latino – International Street Food”

di: Redazione - del 2026-03-05

Castelvetrano si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi tra sport, gusto e promozione del territorio. Dal 13 al 15 marzo, il Sistema delle Piazze ospiterà “Sabor Latino – International Street Food”, mentre nelle giornate del 14 e 15 marzo la città sarà teatro delle Gare Nazionali di Go Kart lungo un circuito cittadino con partenza da Piazza San Giovanni.

L’iniziativa gastronomica, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e patrocinata dal Comune di Castelvetrano, vedrà la presenza di 23 truck gastronomici provenienti da diverse città, pronti a proporre specialità e tradizioni culinarie da varie parti del mondo. Un vero viaggio tra sapori e culture che animerà il centro cittadino per tre giorni.

A spiegare il senso di questa iniziativa è Monia Rubbino, assessore alle Attività Produttive e allo Sport del Comune di Castelvetrano, esponente di Forza Italia, che sottolinea l’importanza di mettere in relazione eventi, economia e valorizzazione del territorio.

«Ho voluto fortemente coniugare le deleghe allo sport e alle attività produttive – spiega l’assessore – perché credo che eventi di questo tipo possano rappresentare una straordinaria opportunità di promozione per la nostra città. Manifestazioni sportive e iniziative enogastronomiche non sono soltanto momenti di intrattenimento, ma diventano strumenti concreti per far conoscere il territorio, attrarre visitatori e generare movimento per le nostre attività commerciali».

Per tre giorni, dunque, Castelvetrano si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, gusto e socialità, pronto ad accogliere cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione. «Invito tutti a partecipare – conclude l’assessore Rubbino – perché questi eventi rappresentano un’occasione importante per vivere la città e valorizzarne le potenzialità».