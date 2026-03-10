  • A3 Conad
Castelvetrano ricorda Rosario Siena, l'assistente viaggiante travolto da un treno a Ribera

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-03-10

21 gennaio 1975, la città di Castelvetrano è scossa da una terribile notizia. All’età di 51 anni muore l’assistente viaggiante Rosario Siena. Chi era Rosario e cosa accadde quel maledetto pomeriggio? L’uomo castelvetranese, stimato e rispettato dalla nostra comunità, era un onesto lavoratore. La sua vita professionale lo aveva portato, in giovane età, a far parte delle Ferrovie dello Stato (presso il Deposito di Castelvetrano). Un percorso fatto con grande determinazione e abnegazione. Il suo, a detta di tutti, fu amore a prima vista con la mansione di assistente viaggiante.

    • Negli anni aveva accumulato tanta esperienza da saper gestire gli strumenti di lavoro con estrema destrezza. Rosario era un uomo d’altri tempi. Meticoloso, attento, generoso, un castelvetranese tutto d’un pezzo. Quel lavoro rappresentava tutto per lui. Sentiva gratitudine e affetto da parte dei colleghi. Per tutti Rosario era l’amico di cui fidarsi, il lavoratore che non tradiva mai la fiducia. Quel pomeriggio di gennaio - uno come tanti del resto - alle ore 14:35 si consumò la tragedia. Nella stazione di Ribera, centro dell’agrigentino, i lavori per la composizione del treno merci proseguivano serenamente. Il convoglio numero 59754 diretto a Sciacca era in fase di preparazione quando, improvvisamente - con anomalie da accertare - il treno deragliò. Alcuni vagoni fuoriuscirono dai binari e travolsero la povera vittima. Non ci fu scampo.

    Le fonti citano di morte per schiacciamento. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei compagni di lavoro, la povera vittima morì all’istante. Furono momenti di apprensione, di speranza diventata - col passare dei minuti - vana. Lui, Rosario, lasciò la vita terrena per colpa di un evento. Un disastro di gravità inaudita. Perché accadde? A questa domanda nessuno poté rispondere. Destino o meno che fosse, un grande uomo aveva lasciato i suoi cari per sempre. E nessuno, purtroppo, l’avrebbe mai più riportato in vita. I Carabinieri di Ribera aprirono un’indagine per portare alla luce eventuali coinvolgimenti e manomissioni errate.

    A distanza di 51 anni ricordiamo Rosario Siena. Uno dei tanti che hanno lasciato questa vita prematuramente. E forse un giorno, non tanto lontano, verrà istituita la giornata del ricordo per tutti i castelvetranesi periti sul posto di lavoro.

