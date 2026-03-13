Partanna, avviati i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali

di: Redazione - del 2026-03-13

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto su diverse strade comunali urbane a Partanna, opere rese possibili grazie ad un finanziamento regionale di 150 mila euro. "Un intervento - come riferisce l'Assessore Luca Triolo - fortemente sostenuto dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per l’attenzione e la vicinanza dimostrate al nostro territorio".

L'Assessore Triolo tiene a precisare che si "procederà anche con i lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica in Via Castelvetrano, per rendere questa zona più sicura, più decorosa e più funzionale per cittadini e automobilisti. Si tratta di lavori importanti, attesi, che puntano a migliorare concretamente la vivibilità della nostra città e la sicurezza di tutti".