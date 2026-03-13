  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Partanna, avviati i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-13

Commenti
Immagine articolo: Partanna, avviati i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto su diverse strade comunali urbane a Partanna, opere rese possibili grazie ad un finanziamento regionale di 150 mila euro. "Un intervento - come riferisce l'Assessore Luca Triolo - fortemente sostenuto dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per l’attenzione e la vicinanza dimostrate al nostro territorio".

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'Assessore Triolo tiene a precisare che si "procederà anche con i lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica in Via Castelvetrano, per rendere questa zona più sicura, più decorosa e più funzionale per cittadini e automobilisti. Si tratta di lavori importanti, attesi, che puntano a migliorare concretamente la vivibilità della nostra città e la sicurezza di tutti".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Salemi San Giuseppe fino al 22 marzo 2026 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Mafia e corruzione, arrestato Giancarlo Teresi, sotto la lente anche la bonifica al porto di Marinella

    Castelvetrano, evade dai domiciliari armato di coltello e bastone e va a casa dell'ex

    Campobello, finti carabinieri sottraggono migliaia di euro di preziosi ad anziana

    Campobello, deteneva 1,5 kg di droga in casa, arrestato 47enne

    Grande attesa per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Karting a Castelvetrano il 14 e 15 marzo