Salemi, avviati i tradizionali festeggiamenti dedicati a San Giuseppe

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-17

Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, hanno preso il via a Salemi i tradizionali festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, un appuntamento profondamente radicato nella storia e nell’identità della nostra comunità. Tra altari votivi, pani artistici e momenti di devozione, il centro storico torna ad animarsi nel segno di una tradizione che si tramanda da generazioni e che rappresenta uno dei patrimoni culturali immateriali più preziosi del nostro territorio.

La giornata di apertura è stata arricchita da diversi momenti culturali e simbolici, tra cui la presentazione dei volumi “Tra centro e margine – un progetto per Salemi ed il suo territorio” di Roberto Dini, Silvia Lanteri e Valerio Della Scala e “Salemi e il suo territorio” (nuova edizione) di Francesco Venezia e Mimmo Jodice. Grande partecipazione anche per il tradizionale “Invito ai Santi” presso la Cena di San Bartolomeo, uno dei momenti più suggestivi e identitari della festa curato dall’Associazione “Nuova Sicilia Bedda”.

Nel pomeriggio è stata inaugurata, presso la ex Chiesa del Rosario, l’installazione “GIFT – A Gesture of Return” dell’artista Gandolfo Gabriele David, presentata all’Expo 2025 di Osaka e oggi restituita alla comunità di Salemi. L’opera nasce attorno al gesto simbolico del dono del pane, che mette in relazione la tradizione siciliana dei pani votivi con un dialogo tra culture diverse. Nei prossimi giorni il programma proseguirà con numerose iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali.