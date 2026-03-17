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Castelvetrano, avviati i festeggiamenti in onore di San Giuseppe tra Fede, “Panuzzi” e Tradizione

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-17

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Immagine articolo: Castelvetrano, avviati i festeggiamenti in onore di San Giuseppe tra Fede, “Panuzzi” e Tradizione

La comunità di Castelvetrano si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti del proprio calendario religioso e civile: la Festa di San Giuseppe. Organizzata dalla Confraternita di San Giuseppe, l'edizione 2026 promette di rinnovare quel legame indissolubile tra la devozione popolare e le antiche tradizioni locali.

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    • Le celebrazioni hanno preso il via martedì 10 marzo con l’attesa apertura dell’altare dedicato al Santo. Gli altari di San Giuseppe rappresentano un capolavoro di artigianato e fede, ornati con i caratteristici pani lavorati che simboleggiano abbondanza e condivisione.

    Per chi desidera ammirare l'altare, gli orari di apertura sono i seguenti:
    Mattina: dalle 10:00 alle 13:00
    Pomeriggio: dalle 16:00 alle 20:00

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    • Dal 16 al 18 marzo, alle ore 18:00, si terrà inoltre il solenne Triduo in onore di San Giuseppe, un momento di riflessione spirituale che condurrà i fedeli verso il culmine della festa. Giovedì 19, il giorno della Solennità, sarà scandito da appuntamenti solenni e partecipati: Ore 10:00: Celebrazione Eucaristica. Ore 17:30: La tradizionale Processione.

    Il simulacro del Santo attraverserà le vie del centro, partendo dalla Chiesa di San Giuseppe e toccando punti nevralgici come Piazza Diodoro Siculo, Via C. D’Alcamo, Via Rocco Pirri, Via Vittorio Emanuele, Via Crispi, Via IV Novembre.  

    Quest'anno la festa avrà un sapore speciale grazie al coinvolgimento dei più piccoli: i bambini del primo anno di catechismo della Chiesa Madre metteranno in scena una rappresentazione sulla Famiglia di Nazaret, un modo per riscoprire i valori della fratellanza e dell'accoglienza.

    Sarà presente l’asinello “Giuliano” gentilmente fornito dall’Associazione Zoo Safari “Rosario Carimi” insieme ad oggetti del passato mentre i vestiti degli angioletti sono stati forniti dall’Associazione “Corteo Storico di Santa Rita”.

    Al termine della processione verranno distribuiti i Pani di San Giuseppe, simbolo di benedizione e provvidenza per tutte le famiglie della città. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per onorare San Giuseppe e mantenere viva una tradizione che è l'anima stessa di Castelvetrano.

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