Santa Ninfa, a breve inizieranno i lavori sulla SP 30 “Buturro - Castelvetrano”

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-14

A seguito della consegna dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Strada Provinciale 30 Santa Ninfa - Buturro - Castelvetrano, avvenuta in data 2 Marzo 2026, alla presenza delle ditte esecutrici, del Direttore dei lavori del Genio Civile di Trapani Arch. Giuseppe Vario, del Presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci, dell' On. Stefano Pellegrino, del Sindaco di Santa Ninfa e della Giunta comunale, è possibile annunciare che finalmente nei prossimi giorni inizieranno i lavori.

"Un intervento - pubblica il Sindaco Ferreri sul profilo istituzionale social - atteso da anni che finalmente, dopo un lungo iter amministrativo e burocratico che ha riguardato le nuove norme sul FSC 2021-2027, si concretizza con il via all’esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo, aggiornato al caro materiali, è passato da 3,8 a 4,7 milioni di euro. Le risorse, quindi, è bene precisare non solo non sono state perse, ma anzi sono state aumentate grazie all’intervento del governo regionale".

Un sentito ringraziamento l'amministrazione locale lo rivolge al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, all’ On. Marco Falcone, al Presidente della Provincia Salvatore Quinci e, non per ultimo, all’On. Stefano Pellegrino.