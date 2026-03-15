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La rotonda di via Rocco Chinnici fa discutere. “Posizionata troppo in basso”

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di: Redazione - del 2026-03-15

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Immagine articolo: La rotonda di via Rocco Chinnici fa discutere. “Posizionata troppo in basso”

La tanto attesa rotonda spartitraffico in fase di realizzazione nella via Rocco Chinnici angolo via Campobello fa discutere per il suo posizionamento. Il progetto, pare di un tecnico esterno incaricato dalla scorsa amministrazione, sta dando all’occhio degli automobilisti per la sua prossima fruizione. Secondo alcuni esperti (e non) il posizionamento della rotonda sarebbe troppo basso rispetto alla via Campobello. Ciò finirebbe per non regolare bene il flusso veicolare  per chi proviene dalla detta via.

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    • Lo stesso Assessore alla viabilità Salvatore Ingrasciotta, unitamente al Rup, conferma che: ”Si stanno valutando le criticità sollevate per ottimizzare l’opera“. Non si esclude a breve un tavolo tecnico dove si potrebbe valutare una variante al progetto per affrontare la situazione mentre le maestranze continuano a lavorare.

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