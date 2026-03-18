Castelvetrano, sul tavolo varianti per la rotatoria tra la via Chinnici e la via Campobello

di: Elio Indelicato - del 2026-03-18

La tanto attesa rotatoria all’incrocio tra la via Rocco Chinnici, la via Campobello e la via Bresciana a Castelvetrano, fa discutere non soltanto per la sua inclinazione, ma perché sembrerebbe che ci siano delle incongruenze progettuali, che vanificherebbero le aspettative di avere in quel punto nevralgico del traffico, dei miglioramenti. Si tratta comunque di un progetto redatto dalla vecchia amministrazione e affidato ad un tecnico esterno.

Un sopralluogo, alla presenza di tecnici comunali della Polizia Municipale del Rup dell’Assessore alla viabilità Salvatore Ingrasciotta, avrebbe evidenziato le criticità dell’opera e sarebbero stati suggerite delle varianti.Tra queste l’allargamento delle corsia di entrata dalla via Campobello verso la via Chinnici che consentirebbe ai mezzi pesanti una migliore percorribilità così come per gli autobus e i mezzi di

soccorso.

Sarà allungato lo spazio aiuole da entrambi i lati. Si tratterebbe di piccole varianti ma indispensabili. A monte della via Chinnici a pochi metri, sarà collocato un triangolo spartitraffico con allargamento del marciapiede attiguo.