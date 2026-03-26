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Partanna, pizza e inclusione, una giornata speciale sabato 28 marzo al Camagna Country Life

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di: Redazione - del 2026-03-26

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Immagine articolo: Partanna, pizza e inclusione, una giornata speciale sabato 28 marzo al Camagna Country Life

Una giornata all’insegna della convivialità e dell’inclusione prende forma con Social Pizza, un evento speciale pensato per unire persone, esperienze e sapori. L’iniziativa nasce come laboratorio inclusivo all’interno di una pizzeria sociale, dove la preparazione della pizza diventa occasione di incontro, partecipazione e crescita.

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    • L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo 2026 presso Camagna Country Life – Camagna for Smile. La mattinata si aprirà alle ore 11 con un laboratorio dedicato all’inclusione, in cui i partecipanti potranno mettersi in gioco in un contesto accogliente e collaborativo.

    A seguire, alle ore 13, è previsto un pranzo facoltativo: un momento informale per condividere quanto vissuto, gustando insieme una buona pizza.

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    • L’evento è promosso dalle Associazioni "Con Noi e Dopo di Noi", "Camagna For Smile" Onlus e "Vento di Ponente" con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare spazi concreti di integrazione, coinvolgendo associazioni, volontari e comunità locale.

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