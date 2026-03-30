Il Questore Peritore lascia l’incarico: “Fondamentale la sinergia tra istituzioni”

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-30

Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, in carica dal 6 maggio 2024, ha incontrato nella giornata del 27 marzo gli organi di informazione locali presso la sala riunioni “Ninni Cassarà” della Questura per ringraziarli del lavoro svolto durante il suo mandato. Attraverso i media ha inoltre rivolto un saluto alla cittadinanza della provincia, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Nella stessa mattinata, al Salone di rappresentanza della Prefettura, alla presenza del Prefetto Daniela Lupo e delle autorità civili, religiose e militari, Peritore ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni per la tutela del territorio. Nell’occasione, il Prefetto si è congratulato per il conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, attribuita dal Presidente della Repubblica Italiana.