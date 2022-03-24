Chiusura notturna sull’A29 Dir Alcamo–Trapani per ispezioni nelle gallerie

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-27

Sulla tratta A29 Dir Alcamo–Trapani sono previste chiusure temporanee al traffico nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2026, per consentire attività di ispezione e verifica nelle gallerie Segesta e Fumosa. In particolare, dalle ore 22:00 del 30 marzo alle ore 06:00 del 31 marzo, sarà chiusa completamente la carreggiata in direzione Trapani tra lo svincolo di innesto con l’A29 Palermo–Mazara del Vallo e lo svincolo di Dattilo. Nello stesso intervallo orario sarà chiusa anche la carreggiata in direzione Alcamo tra lo svincolo di Fulgatore e l’innesto con la A29.

Il provvedimento, disposto con Ordinanza n. 77/2026/AP, si rende necessario per effettuare accatastamento, controlli tecnici e verifiche degli impianti, secondo le linee guida ministeriali sulla sicurezza delle gallerie. Previsti percorsi alternativi su viabilità ordinaria, con uscita obbligatoria agli svincoli indicati e rientro successivo in autostrada. Sarà comunque garantito il transito ai mezzi di emergenza.

La segnaletica sarà predisposta secondo normativa vigente e monitorata dagli enti competenti.