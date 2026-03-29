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Segni di pace e fede: la benedizione delle palme con i bambini

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di: Redazione - del 2026-03-29

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Immagine articolo: Segni di pace e fede: la benedizione delle palme con i bambini

Domenica 29 marzo alle ore 10:30, presso la Chiesa del Purgatorio, si è tenuta la tradizionale benedizione delle palme, dei ramoscelli di ulivo e dei lavoretti realizzati con impegno e creatività dai bambini del primo anno di catechismo della Chiesa Madre. È stato un momento speciale di condivisione e partecipazione, in cui i più piccoli, accompagnati dalle loro famiglie e dalla comunità, porteranno i segni della pace e della fede, preparati durante il loro percorso catechistico.

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    • Al termine della benedizione, i partecipanti sono andati in corteo verso la Chiesa Madre, dove è stata celebrata la Santa Messa. Questo cammino simbolico rappresenta un gesto di unione e di speranza, un invito a vivere insieme i valori della solidarietà, dell’amore e della pace. L’iniziativa si inserisce nel clima di preparazione spirituale e vuole essere anche un’occasione per riflettere sull’importanza di costruire, insieme, un mondo di pace, partendo proprio dai gesti semplici e sinceri dei bambini.

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