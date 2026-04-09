Le Maschere di Selinunte torneranno in scena con la commedia "Lu Miraculu di Lu Muru Mastru"

di: Redazione - del 2026-04-09

La compagnia teatrale “Le Maschere di Selinunte” è già al lavoro per la nuova stagione, con l’obiettivo di offrire al pubblico serate all’insegna del divertimento e della tradizione. Il gruppo si presenta con un cast rinnovato e rafforzato, pronto a portare in scena commedie dialettali capaci di coinvolgere e intrattenere spettatori di tutte le età.

Alla guida della commedia "Lu Miraculu di Lu Muru Mastru" torna la regia esperta di Elio Indelicato, garanzia di qualità e continuità artistica. La nuova produzione promette risate e leggerezza, grazie a un lavoro definito esilarante dagli stessi organizzatori.

Tra le novità più attese, spicca il ritorno sulle scene di Nino Ricupa, assente da diversi anni, che rientra con entusiasmo nel mondo del teatro. La sua presenza rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse della stagione. Il Cast è composto da: "Antonino Ricupa, Lory Fontana, Alessandro Danimarca, Pasquale Barresi, Marilena Lazio, Brigida Signorello, Claudio Cicala, Paola Catalano, Enrico Leggio, Baldo Scotti e Vito Caime (Aiuto Regia).