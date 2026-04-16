  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

"Emozionante il ricordo di mio fratello", il grazie della sorella di Francesco Leonardi

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-16

Commenti
Immagine articolo: "Emozionante il ricordo di mio fratello", il grazie della sorella di Francesco Leonardi

Per la rubrica "Castelvetrano Ricorda", ieri un pezzo scritto da Salvatore Di Chiara ha ricordato un giovane ventenne partannese, Francesco Leonardi che nel 1975 perse tragicamente la vita. A cinquantuno anni da un tragico incidente stradale, il ricordo di un giovane partannese scomparso prematuramente torna a farsi memoria collettiva, a testimonianza di una vita spezzata e dei sogni mai realizzati.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Un ricordo che è stato apprezzato dalla sorella di Francesco, Giuseppa Leonardi, che ha avuto parole di elogio per la redazione di CNews.it e per l'autore dell'articolo: "Sono la sorella di Francesco Leonardi, leggere quanto espresso è molto emozionante. È proprio vero: “Un giorno c’è la vita. [...] Poi, d’improvviso, capita la morte...” E per mio fratello è stata proprio una “vita spezzata sul nascere, sogni infranti, speranze abbandonate”. È stato spezzato il suo sogno per lo studio, l’amore per lo sport, il suo sorriso e la sua serena e tranquilla voglia di vivere. Grazie alla redazione di “CNews.it ed a Salvatore Di Chiara” per averlo riportato alla memoria, per averlo fatto rivivere nel mio cuore e nei nostri pensieri". Giuseppa Leonardi

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Bus travolto dalle fiamme su A-29. Passeggeri evacuati in tempo

    Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a largo fra Mazara e Castelvetrano, nessun danno segnalato

    Oggi prove “tecniche” per rotonda via Campobello. Prevista istallazione New Jersey

    Salemi, denunciate quattro persone dai Carabinieri nell'ultimo weekend

    Castelvetrano, “Non è solo colpa dei proprietari”: riaperto il dibattito sul recupero urbano

    Giancontieri P1