"Emozionante il ricordo di mio fratello", il grazie della sorella di Francesco Leonardi

di: Redazione - del 2026-04-16

Per la rubrica "Castelvetrano Ricorda", ieri un pezzo scritto da Salvatore Di Chiara ha ricordato un giovane ventenne partannese, Francesco Leonardi che nel 1975 perse tragicamente la vita. A cinquantuno anni da un tragico incidente stradale, il ricordo di un giovane partannese scomparso prematuramente torna a farsi memoria collettiva, a testimonianza di una vita spezzata e dei sogni mai realizzati.

Un ricordo che è stato apprezzato dalla sorella di Francesco, Giuseppa Leonardi, che ha avuto parole di elogio per la redazione di CNews.it e per l'autore dell'articolo: "Sono la sorella di Francesco Leonardi, leggere quanto espresso è molto emozionante. È proprio vero: “Un giorno c’è la vita. [...] Poi, d’improvviso, capita la morte...” E per mio fratello è stata proprio una “vita spezzata sul nascere, sogni infranti, speranze abbandonate”. È stato spezzato il suo sogno per lo studio, l’amore per lo sport, il suo sorriso e la sua serena e tranquilla voglia di vivere. Grazie alla redazione di “CNews.it ed a Salvatore Di Chiara” per averlo riportato alla memoria, per averlo fatto rivivere nel mio cuore e nei nostri pensieri". Giuseppa Leonardi