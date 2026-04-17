Sequestri tra Sciacca e Ribera, nel mirino storico esponente mafioso saccense

di: Redazione - (fonte: GdF Palermo) - del 2026-04-17

I finanzieri dei Comandi Provinciali di Palermo e Agrigento hanno eseguito un decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti dello storico capo della famiglia mafiosa di Sciacca, già condannato per associazione mafiosa.

Il provvedimento arriva al termine di indagini patrimoniali, coordinate dalla Procura di Palermo, che hanno evidenziato una forte sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Sequestrati due appartamenti tra Ribera e Sciacca, un magazzino e 17 terreni a Ribera. L’operazione si inserisce nell’azione della Guardia di finanza contro i patrimoni illeciti, in attesa del contraddittorio davanti al Tribunale.