Poggioreale, Palermo commenta le dimissioni del Presidente del Consiglio: “Incomprensibili”

di: Mariano Pace - del 2026-07-25

In un post pubblicato sulla pagina istituzionale del comune, il sindaco Carmelo Palermo ha commentato le recenti dimissioni del presidente del consiglio comunale di Poggioreale Sandro Ippolito. Diversi i “passaggi”, le considerazioni del sindaco.

“Le dimissioni del presidente del consiglio comunale - esordisce il sindaco Palermo - nonostante le lunghe considerazioni con le quali le ha accompagnate mi appaiono incomprensibili sotto molti punti di vista. Per quanto mi riguarda, ho sempre praticato il dialogo con tutti, ma soprattutto la condivisione di programmi e obiettivi. Come tutti sanno - conclude il sindaco nel suo intervento - amo definirmi “servo del popolo”: tale sono e tale resterò sempre, finchè i cittadini di Poggioreale continueranno a riconoscermi questo ruolo”.