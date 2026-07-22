Triscina, bicicletta incendiata nel parco, Demetra denuncia: «Un gesto che offende tutta la comunità»

di: Redazione - del 2026-07-22

Una bicicletta incendiata e abbandonata nel parco di fronte al teatro riaccende il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici. A denunciare l'episodio è Pierandrea Cudia, presidente dell'associazione Demetra, che lancia un appello al senso civico e chiede maggiori controlli contro gli atti vandalici.

"Ci sono immagini che raccontano meglio di mille parole il livello di inciviltà che ancora dobbiamo combattere. Una bicicletta incendiata e abbandonata in un parco frequentato da famiglie e giovani, proprio di fronte al teatro. Non è soltanto un rifiuto lasciato a terra: è il simbolo del disprezzo verso uno spazio pubblico e verso tutte le persone che ogni giorno, gratuitamente, si impegnano per renderlo un luogo accogliente, sicuro e decoroso.

Ogni ora dedicata alla pulizia, alla manutenzione e ai progetti di valorizzazione viene mortificata da gesti come questo. Non perché possano scoraggiarci, ma perché dimostrano quanto sia ancora radicata l'idea che ciò che è di tutti non appartenga a nessuno. Chi ama questo luogo non può che provare sgomento davanti a una scena del genere.

Pierandrea Cudia, presidente dell'associazione Demetra, con queste parole, denuncia un episodio che va ben oltre la semplice "ragazzata". Qualunque sia l'età di chi ha compiuto questo gesto, incendiare una bicicletta e abbandonarla in pieno centro cittadino, in un'area frequentata ogni giorno da famiglie e ragazzi, è un fatto grave che evidenzia una profonda mancanza di rispetto per la comunità e per il bene comune. È troppo facile puntare il dito contro amministrazioni, politici o associazioni quando, prima di tutto, manca il senso civico. Il rispetto degli spazi pubblici nasce dall'educazione e dalla responsabilità personale.

Demetra continuerà a prendersi cura di questo luogo, come ha sempre fatto. Ma il rispetto di un bene pubblico non può essere affidato soltanto alla buona volontà di pochi. Per questo auspichiamo che vengano rafforzati gli strumenti di prevenzione, a partire da un sistema di videosorveglianza realmente attivo, e che chi si rende responsabile di simili atti vandalici risponda delle proprie azioni con sanzioni adeguate. Prendersi cura di un paese significa anche difenderlo da chi lo deturpa. Il bene comune appartiene a tutti e da tutti deve essere rispettato".