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Triscina, violento scontro nella notte, muore un diciassettenne

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di: Redazione - del 2026-07-23

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Immagine articolo: Triscina, violento scontro nella notte, muore un diciassettenne

Tragedia nella notte a Triscina, dove un drammatico incidente stradale è costato la vita a Pietro Fiordaliso, ragazzo di 17 anni. Il violento impatto si è verificato in via del Mediterraneo, nei pressi della strada 89, e ha coinvolto uno scooter e una motocicletta 125 cc. Per il giovane che era alla guida dello scooter non c'è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate. I sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente hanno accertato il decesso.

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    • Nello scontro sono rimasti feriti altri tre giovani trasportati d'urgenza a Palermo ed a Marsala. Ua ragazza E.
    P. di 16 anni che viaggiava come passeggera sullo scooter è stata trasportata in codice rosso al Trauma center. Grave anche il conducente della motocicletta, un ragazzo di 19 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Notizia in aggiornamento...

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