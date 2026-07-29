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Poggioreale, giovane locale presenta la sua prima opera letteraria

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di: Mariano Pace - del 2026-07-29

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Immagine articolo: Poggioreale, giovane locale presenta la sua prima opera letteraria

Prima “fatica letteraria” per il giovane (22 anni) Giuseppe Randazzo di Poggioreale,studente al 3° anno del Conservatorio Musicale A.Scarlatti di Palermo, per il corso di Musica Elettronica. “Quando il cuore cambia tempo” è il titolo del libro. Trattasi di un’opera “autobiografica” soprattutto nella prima parte che intreccia esperienza personale, psicologia musicale e neuroscienze. Attraverso il racconto del proprio percorso con l’ansia, l’autore esplora il profondo legame tra musica, cervello ed emozioni, mostrando come il suono possa diventare uno strumento di consapevolezza, crescita e trasformazione personale.

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    • Quale é stata la molla che ti ha spintoa scrivere un’opera del genere?
    “All’età di 16 anni ho avuto problemi di salute piuttosto seri e delicati-risponde l’autore Giuseppe Randazzo-che mi hanno catapultato nella sfera dell’ansia. E solo grazie alla musica che ho compiuto passi da gigante riuscendo a convivere con lei. Ed é stata proprio l’ansia che mi ha consentito di esplorare il profondo legame tra musica, cervello ed emozioni. Mostrando come il suono possa diventare uno strumento di crescita e trasformazione”.

    “Quando il cuore cambia tempo”, avrà un seguito?
    Si, intanto sto lavorando a delle composizioni di musica “elettronica e non” che si collegano al tema principale del libro. E poi all’orizzonte c’è anche la lavorazione alla 2 edizione dell’opera”. 

    Gli interessati troveranno il libro di Giuseppe Randazzo su Amazon.

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