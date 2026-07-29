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Partanna, Ufficio Postale chiuso per lavori fino al 24 agosto

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di: Redazione - del 2026-07-29

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Immagine articolo: Partanna, Ufficio Postale chiuso per lavori fino al 24 agosto

Chiusura temporanea per lavori infrastrutturali all’Ufficio Postale di Partanna. Come indicato nell’avviso affisso all’esterno della sede, l’ufficio resterà chiuso dal 25 luglio al 24 agosto 2026 per consentire lo svolgimento di interventi infrastrutturali.

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    • Durante il periodo di chiusura, la corrispondenza in giacenza sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Santa Ninfa, in Viale Ugo Foscolo 33, che continuerà a garantire il servizio secondo il proprio normale orario di apertura.

    Per chi avesse necessità di rivolgersi a un ufficio postale aperto anche nelle ore pomeridiane, Poste Italiane indica come sede più vicina quella di Castelvetrano, in Via Vittorio Emanuele 60. L’ufficio di Castelvetrano osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05, mentre il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

    La chiusura della sede di Partanna è quindi temporanea e legata ai lavori infrastrutturali programmati. La riapertura è prevista, salvo eventuali variazioni, a partire dal 25 agosto 2026.

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