Menfi, la rimpatriata dopo 30 anni: gli ex alunni di terza media si ritrovano

di: Mariano Pace - del 2026-07-31

Simpaticissima “rimpatriata” dopo trent’anni per gli ex alunni della classe F della scuola media (Purgatorio)-Istituto Comprensivo Santi Bivona di Menfi. Per la serie: ”Quando il tempo non cancella l'amicizia” si sono ritrovati in un locale di Porto Palo. Erano in quindici, soli tre gli assenti “giustificati” per motivi personali. A promuovere l’incontro: Piero Mirabile. E tutti hanno aderito all’iniziativa, con immediatezza e calorosità.​

Nonostante le strade diverse intraprese dopo l'esame di terza media, le carriere professionali, le famiglie e i normali stravolgimenti del tempo, per una sera gli ex compagni sono tornati ad essere semplicemente "quei ragazzi di 13 anni". Tra “aneddoti e ricordi e tra un brindisi e altro” la serata è stata un vero e proprio viaggio nella macchina del tempo. In tutti sono riaffiorati i ricordi più cari di quell'età così particolare.

Dai timori prima delle interrogazioni ai professori storici che hanno lasciato il segno e a quegli aneddoti mai dimenticati che hanno fatto sorridere tutti per l'intera serata. Inevitabile il sentimento nostalgico che ha pervaso tutti gli ex alunni. La cena è stata un'occasione preziosa per raccontarsi la vita adulta, confrontando i sogni e le aspettative di allora con le realtà di oggi. Il dato più bello?

Accorgersi che, nonostante il passare del tempo e i capelli un po' più grigi, la complicità, lo spirito della 3ª F e l'affetto reciproco sono rimasti esattamente gli stessi di allora. Ritrovarsi dopo trent'anni è stato un regalo bellissimo. È incredibile come, dopo pochi minuti, sembrasse che l'ultima campanella fosse suonata solo ieri. La riabbracciata collettiva si è conclusa con la classica foto di gruppo (esattamente come la foto di classe di un tempo) e con una promessa condivisa da tutti: non far scorrere altri trent'anni prima del prossimo incontro.

Erano presenti: Deborah Italia, Floriana Gagliano, Anna Maria Scaturro, Marcella Barbera, Valentina Longo, Venera Friscia, Armando Ciaccio, Melissa Giarraputo, Giusi Ciancimino, Calogero Romano, Gaspare Vetrano, Sergio Migliore, Piero Mirabile, Antonella Cacioppo e Salvatore Ferrarini.

E particolare curioso: nel corso della serata, gli ex studenti si sono incontrati, per caso, con la professoressa di matematica di allora Giulia Mulè.