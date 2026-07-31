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Menfi, la rimpatriata dopo 30 anni: gli ex alunni di terza media si ritrovano

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di: Mariano Pace - del 2026-07-31

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Immagine articolo: Menfi, la rimpatriata dopo 30 anni: gli ex alunni di terza media si ritrovano

Simpaticissima “rimpatriata” dopo trent’anni per gli ex alunni della classe F della scuola media (Purgatorio)-Istituto Comprensivo Santi Bivona di Menfi. Per la serie: ”Quando il tempo non cancella l'amicizia” si sono ritrovati in un locale di Porto Palo. Erano in quindici, soli tre gli assenti “giustificati” per motivi personali. A promuovere l’incontro: Piero Mirabile.  E tutti hanno aderito all’iniziativa, con immediatezza e calorosità.​

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    • Nonostante le strade diverse intraprese dopo l'esame di terza media, le carriere professionali, le famiglie e i normali stravolgimenti del tempo, per una sera gli ex compagni sono tornati ad essere semplicemente "quei ragazzi di 13 anni". Tra “aneddoti e ricordi e tra un brindisi e altro” la serata è stata un vero e proprio viaggio nella macchina del tempo. In tutti sono  riaffiorati i ricordi più cari di quell'età così particolare.

    Dai timori prima delle interrogazioni ai professori storici che hanno lasciato il segno e a quegli aneddoti mai dimenticati che hanno fatto sorridere tutti per l'intera serata. Inevitabile il sentimento nostalgico che ha pervaso tutti gli ex alunni. La cena è stata un'occasione preziosa per raccontarsi la vita adulta, confrontando i sogni e le aspettative di allora con le realtà di oggi. Il dato più bello? 

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    • Accorgersi che, nonostante il passare del tempo e i capelli un po' più grigi, la complicità, lo spirito della 3ª F e l'affetto reciproco sono rimasti esattamente gli stessi di allora. Ritrovarsi dopo trent'anni è stato un regalo bellissimo. È incredibile come, dopo pochi minuti, sembrasse che l'ultima campanella fosse suonata solo ieri. La riabbracciata collettiva si è conclusa con la classica foto di gruppo (esattamente come la foto di classe di un tempo) e con una promessa condivisa da tutti: non far scorrere altri trent'anni prima del prossimo incontro.

    Erano presenti: Deborah Italia, Floriana Gagliano, Anna Maria Scaturro, Marcella Barbera, Valentina Longo, Venera Friscia, Armando Ciaccio, Melissa Giarraputo, Giusi Ciancimino, Calogero Romano, Gaspare Vetrano, Sergio Migliore, Piero Mirabile, Antonella Cacioppo e Salvatore Ferrarini. 

    E particolare curioso: nel corso della serata, gli ex studenti si sono incontrati, per caso, con la professoressa di matematica di allora Giulia Mulè.

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