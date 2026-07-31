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Successo di partecipazione alla Festa dell’Amicizia promossa dall’Inner Wheel Club Selinunte - Cave di Cusa

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-31

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Immagine articolo: Successo di partecipazione alla Festa dell’Amicizia promossa dall’Inner Wheel Club Selinunte - Cave di Cusa

Si è svolta ieri sera la tradizionale Festa dell’Amicizia promossa dall’Inner Wheel Club di Selinunte Cave di Cusa. Una serata intensa, all’insegna della partecipazione, della solidarietà e della cooperazione virtuosa tra le principali realtà associative del territorio. ​L’incontro si è aperto con un momento di profonda emozione, grazie a un collegamento video, Ilenia e la sua mamma hanno rivolto un saluto e un sentito ringraziamento alle socie e agli ospiti presenti. Parole che hanno toccato il cuore dei partecipanti, ribadendo il valore umano e l'autentico spirito di servizio che animano ogni iniziativa dell’Inner Wheel.

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    • ​A testimonianza della forte volontà di fare rete e promuovere sinergie orientate al bene comune, la serata ha visto la prestigiosa partecipazione dei rappresentanti dei Club Service del territorio, la loro presenza corale  ha conferito all’evento un forte carattere istituzionale e inclusivo, consolidando il dialogo e la collaborazione a favore della comunità.

    ​La magnifica cornice, impreziosita da un panorama unico, ha fatto da sfondo alla serata, arricchita da musica sotto le stelle, creando un’atmosfera elegante e armoniosa che ha favorito la condivisione e l'autentico spirito di amicizia. ​Il cuore pulsante dell’evento si è tradotto in un concreto gesto di vicinanza, il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla famiglia di Ilenia, confermando l’impegno costante del Club nel sostenere chi si trova in situazioni di particolare fragilità.

    La Festa dell’Amicizia si conferma così un appuntamento di alto valore etico e sociale, capace di unire la solennità istituzionale al calore umano, lasciando nei presenti la consapevolezza di appartenere a una comunità attenta, partecipe e profondamente solidale.

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