S.Margherita di Belice, grande attesa per il Premio Letterario G.Tomasi di Lampedusa di questa sera

di: Mariano Pace - del 2026-08-01

Si terrà questa sera a Santa Margherita di Belice, nella suggestiva piazza Matteotti con inizio alle ore 21,00, la cerimonia di consegna del XXI Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Per questa edizione, il vincitore é stato lo scrittore Eric Vuillard, con il romanzo: ”L’ordine del giorno”. Sarà decisamente una serata dedicata essenzialmente alla grande letteratura. Prevista la presenza di prestigiosi ospiti. L’attore Sergio Muniz leggerà alcuni passi de “Il Gattopardo”.

Previsti anche gli interventi musicali eseguiti dall’ensemble cameristico tutto al femminile ”Dammen Quartet”. In programma anche la cerimonia di consegna del Premio speciale alla “Memoria di Gioacchino Lanza Tomasi”. A ritirare il premio sarà Nicoletta Polo, duchessa di Palma e moglie di Gioacchino Lanza Tomasi. La serata sarà presentata dall’attrice Manuela Alcuri e da Nino Graziano Luca.

I tre giorni dedicati alla cultura, alla letteratura, allo spettacolo e alla valorizzaione dell’identità di Santa Margherita di Belice, Città del Gattopardo si sono aperti ieri sera con L'Officina del Racconto, primo appuntamento di un ricco programma dedicato ai giovani, alla creatività e alla cultura.

Mentre domani il Festival si concluderà con “La Cucina del Gattopardo”, una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, tra sapori, tradizioni, spettacolo e musica, per celebrare insieme la cultura in tutte le sue forme.