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Salemi, inaugurati Ospedale e Casa di Comunità alla presenza del Vescovo Giurdanella

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-29

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Immagine articolo: Salemi, inaugurati Ospedale e Casa di Comunità alla presenza del Vescovo Giurdanella

Si è svolta oggi l'inaugurazione dell'Ospedale di Comunità di Salemi , con l'annessa nuova Casa della Comunità, alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti. Hanno partecipato all'evento, tra gli altri, il vescovo della diocesi  di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella, il sindaco Vito Scalisi, i direttori, sanitario e amministrativo, dell'Asp, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Mangiapane, e dirigenti e operatori sanitari.

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    • La struttura, in via Dante Alighieri 15, contiene anche dieci stanze degenza, con 20 posti letto, oltre ad ambulatori specialistici e infermieristici. A seguire il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, insieme al vescovo Angelo Giurdanella e al presidente del consiglio comunale di Partanna, Valeria Accardo, ha inaugurato la Casa di Comunità di Partanna. In particolare sono stati aperti i locali al piano terra, mentre quelli al primo piano erano attivi dallo scorso marzo.

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