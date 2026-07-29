Castelvetrano, perdite d’acqua in un cortile di via Denaro: i residenti denunciano sprechi e disagi

di: Francesca Capizzi - del 2026-07-29

Una perdita d’acqua che continua senza sosta da giorni e che, secondo i residenti, rappresenta anche uno spreco in un momento in cui a Castelvetrano l’erogazione idrica è ancora caratterizzata da turnazioni e difficoltà. La segnalazione arriva da un cortile di via Denaro, dove gli abitanti lamentano la presenza di perdite d’acqua praticamente 24 ore su 24. Una situazione che, spiegano i residenti, va avanti ormai da quasi venti giorni all’interno del cortile, nonostante siano già intervenuti alcuni tecnici del Comune per effettuare un sopralluogo e verificare il problema.

A peggiorare il quadro, sempre secondo quanto riferito dagli abitanti, c’è un’ulteriore perdita presente all’angolo del cortile che si protrae ormai da circa tre mesi e che continua a far fuoriuscire acqua in modo ininterrotto. «Ci troviamo in una situazione paradossale – raccontano i residenti – perché da una parte siamo costretti a fare i conti con l’acqua che arriva a turnazione e con le difficoltà di approvvigionamento, dall’altra assistiamo ogni giorno a perdite continue che causano uno spreco enorme di una risorsa preziosa». Gli abitanti chiedono un intervento risolutivo e tempestivo per eliminare le perdite e mettere fine a una situazione che, oltre a creare disagi nel cortile, solleva anche il tema della dispersione di acqua in un periodo particolarmente delicato per il territorio.