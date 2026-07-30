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Triscina, ancora un salvataggio: bagnino del Lido Mokambo soccorre un castelvetranese

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di: Redazione - del 2026-07-30

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Immagine articolo: Triscina, ancora un salvataggio: bagnino del Lido Mokambo soccorre un castelvetranese

Ancora un salvataggio in mare per Giuseppe Pizzo, bagnino del Lido Mokambo di Triscina, che questa mattina è nuovamente intervenuto per soccorrere una persona in difficoltà. Dopo il salvataggio effettuato alcuni giorni fa, quando aveva già dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata, Pizzo è tornato protagonista di un intervento provvidenziale. Questa volta a trovarsi in difficoltà è stato un uomo di circa 60 anni, castelvetranese, che mentre si trovava in acqua non riusciva più a rientrare a riva.

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    • Il bagnino, accortosi della situazione, non ha esitato a intervenire. È entrato in acqua e, nuotando verso l'uomo, è riuscito a raggiungerlo e a riportarlo in sicurezza sulla spiaggia, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni del mare in quel tratto di costa e, in particolare, sulla presenza di correnti che possono rendere difficoltosa la balneazione anche per persone abituate al mare.

    Proprio nel tratto di spiaggia esterno all'area di pertinenza del Lido Mokambo, dove questa mattina si è verificato il salvataggio, sarebbe opportuno valutare l'installazione di un'apposita segnaletica che informi i bagnanti della possibile presenza di forti correnti e dei conseguenti rischi per chi decide di entrare in acqua. Un semplice cartello, accompagnato da indicazioni chiare sui pericoli e sulla necessità di prestare particolare attenzione alle condizioni del mare, potrebbe contribuire a prevenire situazioni di emergenza e a sensibilizzare residenti e turisti sui rischi di quel tratto di costa.

    Ancora una volta, dunque, la tempestività e la preparazione di un bagnino si sono rivelate fondamentali per garantire la sicurezza dei bagnanti.

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