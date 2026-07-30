Ragusa, pacchi di banconote gettati in mare da un motoscafo: recuperati quasi 700 mila euro

di: Redazione - del 2026-07-30

Mistero nelle acque di Santa Croce Camerina. La segnalazione è arrivata da alcuni bagnanti che, dalla costa di Casuzze, hanno notato una situazione anomala e hanno documentato con alcune fotografie quanto stava accadendo. Un motoscafo, non distante dalla costa, sarebbe rimasto in avaria, probabilmente per un problema legato alla mancanza di carburante. Gli occupanti, tuttavia, non avrebbero richiesto soccorso. Due persone sarebbero riuscite a raggiungere la terraferma, mentre un'altra sarebbe rimasta a bordo dell'imbarcazione.

A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine è stata la segnalazione dei presenti. Sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia Costiera. Ed è proprio alla vista dei militari che, secondo una prima ricostruzione, dal motoscafo sarebbero stati gettati in acqua alcuni plichi sigillati. All'interno dei pacchi c'erano banconote per un valore complessivo di quasi 700 mila euro. Il denaro è stato recuperato in mare dalla Guardia Costiera, anche grazie alla collaborazione di alcuni bagnanti che hanno contribuito alle operazioni.

A bordo del natante sarebbero state fermate tre persone. L'imbarcazione, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell'indagine, potrebbe essere arrivata da Malta, ma si tratta di un elemento che dovrà essere verificato dagli investigatori. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e, soprattutto, di accertare la provenienza del denaro e le ragioni per cui i plichi siano stati gettati in mare alla vista dei soccorritori.

Le banconote recuperate sono state poste sotto sequestro e saranno ora oggetto degli accertamenti necessari per ricostruirne l'origine. Restano da chiarire anche eventuali collegamenti tra le persone a bordo del motoscafo e la consistente somma di denaro.