Grande successo a Partanna per la decima “Tipicità è Arte”: protagonista la cipolla rossa

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-31

Grande affluenza di pubblico a Partanna per la decima edizione di “Tipicità è Arte”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici e, in particolare, alla cipolla rossa di Partanna, ancora una volta protagonista indiscussa della kermesse. Numerose sono state le presenze registrate nel corso dell’evento, con cittadini, visitatori e appassionati che hanno affollato gli spazi della manifestazione per conoscere e degustare uno dei prodotti simbolo del territorio.

La cipolla rossa di Partanna è stata proposta nelle degustazioni, accompagnata dalla salsiccia, in un connubio di sapori che ha incontrato il gradimento degli avventori e che ha consentito di esaltare le caratteristiche di una produzione fortemente legata alla tradizione gastronomica locale. Grande interesse anche per gli stand allestiti dai produttori, dove è stato possibile acquistare direttamente la cipolla rossa e altri prodotti del territorio. Un’occasione importante per promuovere le produzioni locali e rafforzare il rapporto tra agricoltura, tradizione e identità del territorio.

La decima edizione di “Tipicità è Arte” si conferma così un appuntamento capace di richiamare un pubblico numeroso e di mettere al centro le eccellenze enogastronomiche partannesi, trasformando la valorizzazione di un prodotto agricolo in un momento di festa, socialità e promozione del territorio. Un successo che testimonia ancora una volta il forte legame tra Partanna, le sue tradizioni e la sua cipolla rossa, prodotto che continua a rappresentare una delle eccellenze della comunità.