  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Festa per i 104 anni di nonno Leonardo tra ricordi, sorrisi e l’affetto dei parenti

Resta sempre aggiornato

del 2026-08-01

Commenti
Immagine articolo: Festa per i 104 anni di nonno Leonardo tra ricordi, sorrisi e l’affetto dei parenti

Leonardo Agate, classe 1922, ha festeggiato oggi il suo 104° compleanno, circondato dall'affetto dei figli, dei nipoti e dall'amore della moglie, che ha già compiuto 96 anni.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Alla festa ha preso parte anche il Sindaco, avv. Giovanni Lentini, che, portando i saluti dell'intera comunità e dell'Amministrazione comunale, ha consegnato al festeggiato una pergamena celebrativa nella quale si sottolinea come l'esperienza e la saggezza degli anziani rappresentino un patrimonio prezioso per tutta la collettività.

    Leonardo e la moglie formano una coppia profondamente unita. Entrambi, ancora lucidi e pienamente consapevoli, continuano a vivere una quotidianità fatta di affetti, ricordi, valori e famiglia.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Leonardo ha dedicato la sua vita al lavoro, portando avanti, secondo la tradizione della sua generazione, l'azienda di famiglia fino all'età di 77 anni.Alla domanda su quale sia il segreto di una così lunga vita vissuta in buona salute, risponde con semplicità: «Amo l'equilibrio e la vita sana.  Mi aiutano tantissimo l'affetto e la vicinanza della mia famiglia, che fanno sì che io non sia mai solo».

    Tra i ricordi più intensi della sua lunga esistenza vi sono quelli della Seconda guerra mondiale. Leonardo prestò servizio come segnalatore di volo e furiere presso l'aeroporto militare di Castelvetrano. «Ho conosciuto l'orrore dei bombardamenti e ho visto la morte da vicino. Sono stato testimone di veri e propri miracoli che mi hanno donato una fede profonda e una grande speranza», racconta.  Una vita lunga oltre un secolo, ricca di sacrifici, lavoro, amore e valori, che continua ancora oggi a essere un esempio per le nuove generazioni.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    31 Luglio - A29, chilometri di birilli spartitraffico verso Mazara: «Perché restringere la carreggiata senza operai al lavoro?»

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    I più letti

    Castelvetrano, sequestro da oltre 2,5 milioni di euro: imprenditore dell'olio indagato per bancarotta fraudolenta aggravata

    Salemi, muore 89enne dopo uno scontro frontale in via Rocca San Leonardo

    Marinella, lite per futili motivi finisce nel sangue: un ferito

    Marinella, ancora una rissa nella notte tra stranieri. Due persone con ferite gravi in Ospedale

    Castelvetrano, arrestate dai Carabinieri due persone responsabili di numerosi furti