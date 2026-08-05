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Ospedale di Castelvetrano, presa di posizione del sindaco di Poggioreale

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di: Mariano Pace - del 2026-08-05

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Immagine articolo: Ospedale di Castelvetrano, presa di posizione del sindaco di Poggioreale

Ancora una “presa di posizione” del sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo, finalizzata al potenziamento dell’ospedale civile di Castelvetrano. Una richiesta indirizzata alla Regione Siciliana. “Si richiede-evidenzia il sindaco Palermo-che vengano pienamente attuati i piani di potenziamento dell’ospedale di Castelvetrano, punto di riferimento dell’assistenza sanitaria di tutti i comuni della Valle del Belice.

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    • “Quello di Castelvetrano - rimarca il sindaco Carmelo Palermo - è un ospedale dove operano medici e operatori sanitari di grande professionalità ed esperienza, ma in condizioni logistiche e operative caratterizzate da molte criticità, che sono state già segnalate ai vertici dell’Asp.

    Nei giorni scorsi - continua il sindaco - ho avuto una interlocuzione con  il Commissario straordinario dell'Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, che ha preso atto delle segnalazioni ricevute e ha garantito che saranno adottati i necessari interventi. Debbo riconoscere, comunque, il grande lavoro che sta facendo la Pulvirenti per rendere più efficienti i servizi sanitari in tutta la provincia”.

    Il sindaco Carmelo Palermo, infine,intende ringraziare pubblicamente i medici, gli infermieri e tutto il personale ausiliario del reparto di cardiologia. “Nei giorni scorsi ho avuto modo di apprezzare, da paziente, la grande professionalità e la passione che caratterizzano medici, infermieri e operatori ausiliari dell’Unità Operativa diretta di Cardiologia ed Emodinamica. La sanità-aggiunge il sindaco- spesso suscita critiche e legittime preoccupazioni da parte dei cittadini, ma quando garantisce buoni livelli di assistenza, bisogna darne merito a chi si adopera con  grande spirito di servizio ed ottime competenze”.

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