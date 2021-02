In Piazza Matteotti nasce il Centro Eunomia tra servizi immobiliari, coworking e uno sguardo al futuro

di: Publiredazionale - del 2021-02-25

Oggi vi parliamo di Eunomia, un innovativo centro servizi, che si apre in pieno centro storico a Castelvetrano, grazie alla volontà imprenditoriale e alla professionalità acquisita negli anni, dell'agenzia immobiliare Bulding fondata dall'architetto, Piero Craparotta.

Il progetto "Euonomia" si inserisce in un momento particolare per il settore immobiliare. Un comparto economico che, anche a causa della pandemia, necessita di nuovi servizi e approcci commerciali. Occorre lavorare verso una definitiva ripresa, valorizzando ogni opportunità, nel rispetto delle leggi e dell'etica professionale.

Dal 2004, l’architetto Pietro Craparotta, insieme ai suoi collaboratori, si è sempre impegnato nel mercato immobiliare del territorio, con l'obiettivo di dare alla propria clientela risposte altamente professionali e allo stesso tempo funzionali alle richieste pervenute.

La Nascita del Centro Eunomia a Piazza Matteotti

Da mesi, anche per le decisioni del Governo, il settore immobiliare è entrato in una nuova fase. I prossimi mesi verranno solcati da forti spinte al cambiamento economico e sociale. L'obiettivo principale: uscire dalla profonda crisi attuale. Il patrimonio immobiliare deve essere ristrutturato e adeguato alle nuove norme. La casa e l'ambiente saranno al centro dei meccanismi di ripresa e di ripartenza post covid.

"La pandemia - afferma l'architetto Piero Craparotta - porterà notevoli trasformazioni sociali.

Siamo alle porte di un periodo epocale per il settore immobiliare e non solo. Gli incentivi fiscali come l'ecobonus - aggiunge l'architetto Craparotta - consentiranno a molti cittadini di riqualificare le proprie abitazioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e la sicurezza personale.

Sta per iniziare una stagione di rilancio economico che non possiamo mancare. E' necessario quindi non sprecare questa opportunità facendosi consigliare da professionisti affidabili, preparati e che mettano l'etica operativa al centro di ogni azione. Per tali ragioni ho pensato di creare un nuovo centro servizi che possa offrire molte risposte alle esigenze dei clienti".

EUNOMIA, nasce dalle basi della consolidata esperienza ultra decennale della Building, sarà un centro servizi del settore immobiliare, volto a soddisfare tutte le esigenze dei proprietari immobiliari e non solo.

Proprio per questo, per offrire servizi sempre più dedicati alla clientela, il centro servizi immobiliari “EUNOMIA” sposerà nella sua sede di prossima apertura a Castelvetrano in piazza Giacomo Matteotti, la filosofia del COWORKING, offrendo in affitto o in collaborazione a professionisti, tecnici ed operatori del settore immobiliare postazioni lavorative arredate e complete di tutto.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente lavorativo innovativo e altamente gratificante sia per il professionista ,che potrà ricevere i propri clienti in ambienti eleganti e curati, che per il cliente che potrà avvalersi della consulenza di diverse figure professionali in un’unica location.

E' dimostrato da molti studi che, un professionista che lavora in coworking, riesce ad aumentare il suo business appunto perché ha la possibilità di incontrare nuove persone, nuovi potenziali clienti e perfino nuovi potenziali partners commerciali.