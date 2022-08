Partanna, voto contrario al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024 del Pd. Ecco la nota stampa

di: Comunicato Stampa - del 2022-08-11

Arriva una nota stampa dal Circolo PD di Partanna, in merito al voto contrario al DUP e al Bilancio di Previsione 2022-2024. Di seguito il testo:

“Nel Consiglio Comunale di ieri, 10 agosto 2022, il gruppo consiliare del PD ha espresso parere contrario al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2022-2024.

Un bilancio presentato in Consiglio, come ogni anno, in prossimità del Ferragosto. Chissà perché!

Sono stati presentati un DUP che è una mera elencazione di obiettivi da raggiungere, sempre uguali da 5 anni (forse perché non sono stati raggiunti?!??), ed un bilancio “essenziale” che, a detta anche dell’Amministrazione, contempla solo spese obbligatorie e, dunque, privo di logiche programmatiche.

Tali documenti, oggi più che mai, arrivati quasi alla fine del mandato di questa Amministrazione, non possono riscontrare il nostro favore.

“Dopo quasi 10 anni di Amministrazione Catania, di cui quasi 5 con noi in Consiglio”, afferma il Consigliere Battaglia, “non è più possibile concedere il beneficio del dubbio, non è più possibile essere fiduciosi, ma è necessario toccare con mano i risultati. Il tempo degli sconti è finito”.

Il Circolo PD di Partanna”