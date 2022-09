del 2022-09-06

Da domani apre le porte un nuovo supermercato Conad a Castelvetrano (TP) in una delle principali arterie di collegamento della città, via Giovanni Gentile, in un’area riqualificata grazie alle opere realizzate da Conad. Si tratta di un’importante occasione per dare decoro a un’area da tempo abbandonata con benefici anche sotto il profilo urbanistico e occupazionale. Il punto vendita, a insegna Conad, ha una superficie di 850 metri quadri di vendita e impiega 15 persone.

Può contare su un ampio parcheggio con area gioco bimbi dedicata e su un ampio e completo assortimento di prodotti e servizi, inclusa la macelleria servita con lavorazione tradizionale. In perfetto stile Conad, massima cura è dedicata ai prodotti freschi e grande attenzione alle referenze del territorio locale, in particolare per l’ortofrutta, ma anche per la salumeria, le carni e i formaggi.

«Questo nuovo punto vendita rappresenta un'attenzione per il territorio e conferma la nostra precisa volontà di continuare a fare sviluppo sano e ad investire nella nostra terra” — dichiara Francesco Messina, amministratore unico della società Comediterraneo srl a cui fa capo il nuovo punto vendita.Gli affezionati clienti Conad potranno continuare a contare sull’attenzione al cliente, alla qualità e alla freschezza dei prodotti , in un ambiente ancora più accogliente e comodo, con la sicurezza di trovare sempre la convenienza quotidiana e i servizi esclusivi di Conad.